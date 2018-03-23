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В Луганской области возникли проблемы с водоснабжением
23.03.2018 23:06
В Луганской области возникли проблемы с водоснабжением По теме:

Часть территории Луганской области, которая находится под оккупацией, осталась без питьевой воды.

Ее подачу прекратила Петровская насосная станция, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенния лиц (МинТОТ),передает со ссылкой на .

Воду не поставляют из-за поломки на магистральном водопроводе, который находится на неподконтрольной територии.

"Прекращена подача воды из Петровской насосной станции в неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водопроводе на неподконтрольной территории", - пишет МинТОТ.

Жителям оккупированного Донбаса не хватает денег на еду и лекарства. Пенсионеры питаются просроченными консервами из российских гуманитарных конвоев.







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