В Луганской области возникли проблемы с водоснабжением По теме: Часть территории Луганской области, которая находится под оккупацией, осталась без питьевой воды. Ее подачу прекратила Петровская насосная станция, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенния лиц (МинТОТ),передает со ссылкой на . Воду не поставляют из-за поломки на магистральном водопроводе, который находится на неподконтрольной територии. "Прекращена подача воды из Петровской насосной станции в неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водопроводе на неподконтрольной территории", - пишет МинТОТ. Жителям оккупированного Донбаса не хватает денег на еду и лекарства. Пенсионеры питаются просроченными консервами из российских гуманитарных конвоев.











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