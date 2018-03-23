Неполитические Сводки
|В Луганской области возникли проблемы с водоснабжением
|23.03.2018 23:06
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Часть территории Луганской области, которая находится под оккупацией, осталась без питьевой воды.
Ее подачу прекратила Петровская насосная станция, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенния лиц (МинТОТ),передает со ссылкой на .
Воду не поставляют из-за поломки на магистральном водопроводе, который находится на неподконтрольной територии.
"Прекращена подача воды из Петровской насосной станции в неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водопроводе на неподконтрольной территории", - пишет МинТОТ.
Жителям оккупированного Донбаса не хватает денег на еду и лекарства. Пенсионеры питаются просроченными консервами из российских гуманитарных конвоев.