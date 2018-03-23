Новый советник президента проводит последовательную политику по обузданию российской военной агрессии. Однако его нежелание вести разговор с Россией может негативно сказаться на Украине.

Об этом рассказал аналитик Института мировой политики Николай Белесков,передает со ссылкой на .

"С 2014-го года Болтон последовательно критикует Российскую Федерацию. Настаивает, что против Москвы надо применять жесткие методы и помогать Украине. Можно ставить вопрос о расширении помощи в военной сфере. Он не является сторонником диалога. Требует резких шагов, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Намерения могут быть красивыми, а последствия - плохими. Не уверен, что украинцы хотели бы, чтобы противостояние с вышло из-под контроля, а ареной их противостояния стала Украина. Есть еще один аспект. Новые чиновники, которые пришли на должности за последнее время, выступают за активные действия против Ирана, Китая и Северной Кореи. Это может втянуть Вашингтон в прямые конфликты с этими странами. Как следствие - Штатам будет не до Украины", - говорит он.

По словам аналитика, ранее кандидатура Болтона уже была отклонена его коллегами.

"Джона Болтона скептически оценивают его же коллеги из Республиканской партии. Со многими сотрудниками администрации президента во времена Джорджа Буша-младшего он рассорился. Впервые его рассматривали на должность советника по вопросам безопасности и обороны, когда Трамп только пришел к власти. Советники тогда говорили Трампу, чтобы не назначал его", - рассказал знаток.

Бывший посол в Джон Болтон станет новым советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Он займет место уволенного Герберта Макмастера. За последние 14 месяцев Джон Болтон станет уже третьим человеком на этом посту.

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