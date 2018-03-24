Перед выходом своего флагмана P20 китайская компания Huawei запустила необычную рекламную кампанию. В её рамках грузовики с рекламными щитами припарковались у британских магазинов брендов-конкурентов - Samsung и , пишет со ссылкой на .

Возле каждого магазина стояла пару грузовиков Huawei. На каждой из них написана дата релиза нового смартфона Huawei (27 марта) и слоганы "Потерпите" и "Подождите" — ("Be patient" и "Wait"). Тем самым Huawei намекает, что не нужно покупать смартфоны корейской и американской компаний, а лучше дождаться флагмана Huawei.

"Huawei хайпит на теме презентации новых смартфонов #OOO, она состоится очень скоро".

В дополнение к грузовикам напротив магазинов конкурентов обнаружили граффити с логотипом Huawei, датой презентации и слоганом Ренессанс приближается.

Ранее эксперты назвали .

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