Во Львове и часто награждали школьников за большие баллы на внешнем независимом оценивании, однако в этом году вознаграждение решили существенно увеличить.

Чтобы получить увеличенные премии, выпусниками нужно набрать 400 или 600 баллов, передает со ссылкой на .

Увеличить вознаграждение решил Львовский городской совет и уже принял соответствующее решение. В прошлые года премии за высокие баллы на ВНО составляли 4 тыс. и 6 тыс. гривен, в этом же году их поднимут до 10 тыс. и 20 тыс. гривен.

Кроме того, горсовет планирует наградить 30 участников оценивания премиями по 10 тыс. гривен, а 20 участников разовыми выплатами по 1 тыс. гривен, за успешно законченные англоязычные онлайн курсы по подготовке к ВНО.

Физику, химию, астрономию, биологию, экологию и географию объединят в один курс "Природные науки". Курс будет экспериментальным, его введут с нового учебного года в 10-х классах гуманитарного направления.

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