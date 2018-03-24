В Службе безопасности Украины заявляют, что не причастны к прослушке в кабинете руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом передает со ссылкой на .

"Не верьте слухам. Это ложь, мы ничего не проводили и не проводим. Никаких оперативно-розыскных дел по Холодницкому у нас нет "- завил заместитель председателя Виктор Кононенко.

Генпрокурор Юрий пообещал на следующей неделе рассказать СМИ о ситуации с записывающими приспособлениями в кабинете руководителя САП.

20 марта СМИ сообщили, что в кабинете Холодницкого нашли "жучок". Подложили в аквариум. По информации, устройства принадлежали НАБУ. В тот же день появились слухи об увольнении руководителя САП. Сам Назар Холодницкий опроверг эту информацию.

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