Ученик 7-А класса Харьковской школы №72 12-летний Василий Шептуха покончил с собой. Мертвым сына нашел отец, Дмитрий Васильевич, когда вернулся вечером домой. Парень повесился на дверной ручке в своей комнате.

На столе была предсмертная записка. В ней говорилось, что подросток больше не хочет чувствовать себя неполноценным из-за отсутствия карманных денег, по информации правоохранителей. В школе в такую ​​версию не верят, отец парня обеспечивал. Об этом рассказала директор школы Галина Богач,передает со ссылкой на .

"То, что причина самоубийства в недостатке денег - очень странно. Все, что Василий хотел, у него было. Отец полностью посвятил ему жизнь. Ребенок всегда была ухожен, одет, накормлен. Он посещал все мероприятия и экскурсии, как все ученики. Активно спортом занимался, был капитаном футбольной команды в спортивной школе, отец и здесь его поддерживал. Парень учился у нас полтора года. В коллективе тоже проблем не было - дружил с одноклассниками и учениками старших классов", - говорит Галина Валентиновна.

Смерть ребенка правоохранители расследуют по статье убийство с пометкой "самоубийство". С погребением помогает власть школы, где учился Василий. Дата похорон еще не назначена, тело на экспертизе.

В на территории стройплощадки нашли тело 12 - летней Марины Пустовит. Обнаружили у недостроенного дома в Святошинском районе столицы на проспекте Победы, 133. В кармане куртки было обнаружена предсмертная записка. Девочка написала: "Мама, папа, я вас всех-всех очень люблю. Но там мне будет лучше".

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