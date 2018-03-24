В 21:00 сборная Украины по футболу начала товарищеский матч против Саудовской Аравии. В этой стране с лета работает , прежний главный тренер киевского "", передает со ссылкой на .

Возглавляет локальный "Аль -Ахли" из Джидды. В Саудовскую Аравию украинский тренер попал благодаря своему агенту венгру Шандору Варге.В штабе Реброва работают испанцы Висенте Гомес и Пинедо Хесус, которые работали в . К ним добавился еще один испанец - Эду. В свое время он работал с Александром Хацкевичем в сборной Беларуси и имел предложения войти в тренерский штаб "". Также Ребров позвал к себе на помощь Бадра Эль - Каддури, лучше знает ментальность местных игроков.

Блогер Денис Вознюк активно интересуется футболом на Ближнем Востоке. Оценивает работу Реброва в "Аль Ахли".

Как дела у Реброва на на Ближнем Востоке?

- Хорошо. Команда занимает 2 место в чемпионате и идет первой в группе Лиге чемпионов Азии. Ощущается , что украинец почувствовал ритм и дух местного футбола. По игре "Аль-Ахли" видно, что Ребров пытается научить команду играть не в типичный арабский футбол с отдачей в первые 15 и последние 10 минут каждого из таймов, а пытается научить команду играть все 90 минут. Но полностью реализовать эту задумку не дает в полной мере климат, очень жарко

Насколько он перестроил команду под себя?

- В тактической схеме ничего не изменил. Как играли "4-2-3-1" с временными переходами на "4-3-3", так все и осталось. Даже расположение игроков на поле сохранилось

Среди иностранцев в полузащите Ребров мог расчитывать только грека Фетфацидиса, которого физически не хватало на два важных турнира. Поэтому он часто травмируется. Отсюда интерес "Аль-Ахли" к Дениса Гармаша.

Летом Ребров пригаласил бразильцев Клаудемира с "Брюгге" и Леонардо с "Партизана". Поэтому в полузащите сейчас баланс.Была и неприятность. Травмировался форвард Аль-Сома. Поэтому, зимой взяли в аренду у египетского "Аль-Ахли" нападающего Момена Закария. Вообще, видно, что Ребров пытается иметь на каждую позицию по два равноценных исполнителя,

У Сергея Станиславовича также начали наблюдаться нотки рациональности и стратегических решений. Например, решили подписать 32-летнего австралийца Миллиган. Зачем? Но, как показывает игра, то благодаря действиям Миллиган "Аль-Ахли" сейчас на первом месте в своей группе в АЛЧ.Из отрицательного. Ребров смог заставить свою команду бегать весь первый тайм, но она физически "подсаживается" сразу после 70 минуты. Если поднять статистику, то большинство своих голов игроки клуба из Джидды пропустили как раз в последние 15-20 минут.

В тактической схеме ничего не изменил. Как играли "4-2-3-1" с временными переходами на "4-3-3", так все и осталось

Может ли "Аль -Ахли" получить "золото" чемпионата?

- Шанс есть. До конца чемпионата осталось 2 тура, а отставание от лидера, "Аль-Хиляля", лишь одно очко. К тому же, за тур до завершения "Аль-Ахли" играет дома с "Аль-Хиляль". На мой взгляд, этот матч и будет решающим. За игрой команда Реброва выглядит более организованно, чем главный соперник.

В прошлом сезоне команда "Аль - Ахли" остановилась на стадии четвертьфинала финала Азиатской Лиги чемпионов. В этом сезоне лидирует в своей группе, опережая именитую "Аль-Джазира", которая в декабре прошлого года играла на клубном Кубке Мира. Что это за турниры?

- Лига чемпионов Азии - турнир очень интересный. Через географические особенности Азиатского континента имеет следующий формат: идет разделение на две зоны - Ближнего и Дальнего Востока. Именно по такому разделением клубы и играют по "сетке" до самого финала, в котором встречаются победители каждой из зон. Финал состоит из двух матчей на чужом и своем поле. Есть групповой турнир - 4 группы по 4 команды в каждой зоне и степень плей-офф, которая начинается с 1/8 финала. Кстати, в АФК нет такого непутевого правила, которое является в если команды в плей-офф по итогам основного времени двух матчей не определили победителя и будут играть дополнительное время, то гол в дополнительное время считаются отдельно, то есть правило " приимущества мяча на выезде "не действует в дополнительное время.

В чемпионате матче "Аль-Ахли" в среднем посещает 28 000 зрителей, а в Лиге чемпионов - 12000

По чемпионата Саудовской Аравии, то его без проблем можно смотреть только в интернете. Ссылка на трансляции очень редко адаптированы под смартфоны и современные телевизоры. В чемпионате выступают 14 коллективов. Играют в два круга. По итогам розыгрыша 3 клуба попадают в АЛЧ, 2 снижаются в классе, 1 играет переходные матчи.

Федерация футбола Саудовской Аравии активно привлекает к судейству иностранных арбитров, особенно европейцев из топ-категории. Но топ-арбитры обслуживают только топ-матчи.

Местный чемпионат посещает гораздо больше болельщиков, чем АЛЧ. Но этому есть свои объяснения. Например, матчи с иранскими командами играют на нейтральных полях из-за отсутствия дипломатических отношений между странами.

В чемпионате матче "Аль-Ахли" в среднем посещает 28 000 зрителей, а в Лиге чемпионов - 12000.

Обычно на Ближний Восток едут за деньгами. Есть ли шанс у Реброва вернуться в европейский футбол?

- Шансы есть всегда. Главное - желание. Но, как показывает практика, то большинство, кто попадает в чемпионаты стран Азии, то там и остается. Среди исключений я сразу могу вспомнить только Златко Далича. Хорватский специалист долгий период тренировал "Аль-Айн" из , а потом феерично возглавил родную сборную Хорватии.

Луис Фелипе Сколари в 2002 выиграл с родной Бразилией Кубок мира. До этого работал в Азии.

Фабио Каннаваро попал в Азию и, похоже, осел на этом континенте надолго.

возглавлял тренерский штаб киевского "" три сезона. Выиграл чемпионат, Кубок и суперкубок Украины, играл в 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16.

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