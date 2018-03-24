За прошлый год мировая экономика через киберпреступников потеряла около $600 млрд.

Они крадут информацию в интернете, разрабатывают новые вирусы, вредоносные коды и снимают деньги с банковских карт,передает со ссылкой на .

"Не стоит пользоваться основной картой для покупок онлайн. Откройте себе еще одну карту и переводите на нее деньги траншами. Даже если информация по вашей карте попадет в руки злоумышленников, вы сможете заморозить последний платеж и не потерять деньги", - говорит операционный директор 10Guards Виталий Якушев.

Он посоветовал всегда пользоваться известными и надежными онлайн-магазинами. Причем платежи должны быть верифицированы Visa, Mastercadr или 3D Secure. На таких сайтах есть специальные отметки, например, "Verified by Visa".

Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты советуют не устанавливать на компьютер и смартфон нелицензионные, взломанные программы. Покупать в сети только с помощью собственного компьютера или телефона. Установить анти-вирусное программное обеспечение.

"Главный прием всех мошенников - напугать человека. Ваша карта заблокирована, вам нужно как можно скорее подтвердить свою личность, вот сейчас придет пароль на телефон, назовите его. Человек теряет бдительность и лишается своих денег", - рассказали в одном из украинских банков.

Еще одна популярная мошенническая схема - "я нашел ваш паспорт".

Злоумышленники находят объявления о потерянном документе. Звонят по указанному номеру телефона и соглашаются вернуть документ за вознаграждение. Которую предлагают сбросить через терминал.

В Украине обнаружили новую мошенническую схему получения личных данных под предлогом подачи коллективного иска к банку. Мошенники требуют использования электронной цифровой подписи клиентов. В случае "выигрыша" иска предлагают клиентам банка денежное вознаграждение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира