Неполитические Сводки
|Игры в ферму, экстравагантные носки Лещенко, Савченко с "регионалами" - как провела неделю Рада
|24.03.2018 02:20
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провела неделю на заседаниях.
Со вторника по пятницу депутаты собирались в сессионном зале под куполом.
За четыре дня парламентарии приняли 12 законов и три постановления - в частности, признала нелегитимными выборы президента Владимира Путина на территории оккупированного Крыма.передает со ссылкой на .
Депутаты поддержали изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который обязывает их сдавать оружие при входе в здания под государственной охраной.
В то же время, депутаты провалили включения в повестку дня законопроектов для отсрочки представления электронных деклараций общественными активистами.
Также поддержала представление генпрокурора Юрия о лишении неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного нардепа Надежды Савченко.
Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозиційний блок", Радикальна партія Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.