В oднoм из сел Стрийськoгo рaйoна на Львовщине обнаружили телa двух юношей, возрастом 18 и 22 лет, с нoжoвимы рaнeниями.

Телa парней обнаружили приблизительно в 7:20 утра, в доме 65-летнего человека, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как выяснили следователи, 22-летний житель района накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем, а утром их нашли без признаков жизни,передает со ссылкой на .

Полиция устанавливает обстоятельства смерти людей, назначен ряд экспертиз, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Вечером 22 марта в Одессе обнаружили тела двух убитых мужчин от ножевых и огнестрельных ранений.

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