Форвард "" Жуниор Мораес не подписывал договор ни с "Шахтером", ни с любой другой командой. Со своим будущим нападающий определится в мае или июне.

" не предлагал нападающему бело-синих договор, а сам игрок, в свою очередь не подписывал предварительный договор с горнякам",передает со ссылкой на .

Ранее появлялись информация о том, что Жуниор уже якобы подписал договор с горняками и должен присоединиться к ним по завершению сезона. Однако президент клуба эту информацию опроверг.

Жуниор выступает за "" с 2015 года. За этот период 30-летний форвард сыграл за бело-синих в 83 поединках во всех турнирах, в которых отметился 34 голами.

В последнем матче киевлян в УПЛ Мораес не попал заявку. А перед этим провалил матч против "Лацио"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира