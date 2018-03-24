Неполитические Сводки
|Мораес не подписывал контракт с "Шахтером"
|24.03.2018 03:22
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Форвард "" Жуниор Мораес не подписывал договор ни с "Шахтером", ни с любой другой командой. Со своим будущим нападающий определится в мае или июне.
" не предлагал нападающему бело-синих договор, а сам игрок, в свою очередь не подписывал предварительный договор с горнякам",передает со ссылкой на .
Ранее появлялись информация о том, что Жуниор уже якобы подписал договор с горняками и должен присоединиться к ним по завершению сезона. Однако президент клуба эту информацию опроверг.
Жуниор выступает за "" с 2015 года. За этот период 30-летний форвард сыграл за бело-синих в 83 поединках во всех турнирах, в которых отметился 34 голами.
В последнем матче киевлян в УПЛ Мораес не попал заявку. А перед этим провалил матч против "Лацио"