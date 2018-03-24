В прошлом году утилизирует 749,2 млн изношенных банкнот на 48,4 млрд грн.

Из обращения изъяли изношенные и значительно изношенные банкноты номиналом 1 грн - 83,4 млн штук на сумму 83,4 млн грн. 2 грн - 63 млн штук на сумму 125,9 млн грн. 5 грн - 77,5 млн штук на сумму 387,4 млн грн. 10 грн - 85,1 млн штук на сумму 850,7 млн грн,передает со ссылкой на .

Также были изъяты купюры номиналом 20 грн - 71,7 млн штук на сумму 1 434,6 млн грн. 50 грн - 128,6 млн штук на сумму 6 430,9 млн грн. 100 грн - 129,8 млн штук на сумму 12 984,5 млн грн. 200 грн - 96,7 млн штук на сумму 19 335,2 млн грн. 500 грн - 13,4 млн штук на сумму 6 722,8 млн грн.

В Нацбанке отметили, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого приобретает признаки изношенности.

Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот происходит при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями. Также при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в . При обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков.

Полученные Нацбанком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

14 марта, в Национальном банке Украины презентовали новые оборотные монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Их введение в оборот запланировали с 27 апреля 2018 года. С 1 июля 2018 прекращает чеканить монеты в 1, 2, 5 и 25 коп.

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