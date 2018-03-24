Украинский вратарь "Депортиво" Максим Коваль стал худших зимним трансфером 2018 года в чемпионате Испании.

Трансферное окно закрылось два месяца назад. А значит прошло уже довольно времени, чтобы делать выводы. Испанские журналисты проанализировали трансферы команд. Список 10 худших трансферов возглавил Коваль,передает со ссылкой на .

"Свой выбор эксперты объясняют тем, что Коваль должен был не только составить конкуренцию тем вратарям, которые уже есть, а стать игроком основного состава. Многие были уверены, что он поможет "Депортиво" более успешно выступить во второй части сезона. Но Коваль не только травмировался почти сразу после перехода, он ещё и ужасно сыграл в первом матче, в котором его выпустили в основном составе. Главный тренер команды из Ла-Коруньи Кларенс Зеедорф сначала поддержал Коваля, а после однозначно заявил, что Макс на данный момент просто не готов играть в основном составе", - говорится в сообщении.

Скорее только первый поединок в составе "Депортиво" Состояние и последним для Коваля в этом сезоне.

. Кроме Максима в десятку худших переходов зимнего трансферного окна вошли: Йерро Мина ( "Барселона"), Эменике ( "Лас-Пальмас"), Альберто Буэно ( "Малага"), Рубен Кастро ( "Бетис"), Реми ( "Хетафе") Роджер Мартинес ( "Вильярреал"), Роке Меса ( "Севилья), Сандро Рамирес (" Севилья), Исаак Саксесс ( "Малага").

Максим Коваль ужасно дебютировал в чемпионате Испании: пропустил гол на 12-й минуте матча. А 39-й минуте получил красную карточку.

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