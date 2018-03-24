Неполитические Сводки
- В Одесской области задержали микроавтобус, который перевозил российскую военную символику
- В Сеть попали "живые" фото флагмана Huawei P20
- Появились новые подробности о размере минималки
- Максим Коваль стал худшим трансфером в Испании
- Полиция объяснила обыск завода, где расположена рекрутинговая база "Азова"
|Появились новые подробности о размере минималки
|24.03.2018 05:33
|
В 2018 году минимальная зарплата должна быть не 3,7 тыс. грн, а 4 тыс. грн.
"Минимальная зарплата должна быть 4 тысячи гривен. Средняя - вырасти до 10 тысяч", - заявил президент , передает со ссылкой на .
Он отметил, что стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами.
"Со своей стороны правительство сделает все возможное для этого. Кроме того, есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.
С 1 января 2018 года минимальная заработная плата украинцев выросла с 3200 грн до 3723 грн.
В первой десятке областей, которые отличились наибольшим приростом зарплаты, 6 областей - западные. Так, в 4-м квартале 2017 года средняя зарплата в Черновицкой области выросла на 26%. В Закарпатской - на 19%, в Волынской - на 23% .В Черниговской области средняя зарплата выросла только на 12%, в Николаевской - 11%, Херсонской - 8%. Такая разница в зарплатах связана с тем, что между жителей западных областей больше заробитчан. Поэтому работодатели сдерживая трудовую миграцию за границу, повышают выплаты.