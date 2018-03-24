В Сети были опубликованы "живые" снимки флагманского смартфона Huawei P20 и его "младшего брата" Huawei P20 Lite, презентация которых должна состояться 27 марта. Об этом пишет пишет со ссылкой на .

Судя по фото, старшая модель линейки P20 получит экран меньше, нежели у P20 Lite. Диагональ дисплеев устройств составит 5,5 дюймов и 5,84 дюйма соответственно.

Также старшая модель получит заметно более тонкие рамки и физическую кнопку Home со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев.

На задней панели P20 будет расположена двойная камера. При этом тройную, по слухам, получит лишь самая продвинутая модель линейки Huawei P20 Pro.

Ранее сообщалось, что китайская X с "монобровью".

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