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- "Отреклись" - Савченко обратилась к Тимошенко
|"Отреклись" - Савченко обратилась к Тимошенко
|24.03.2018 06:48
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что партия ВО "Батьківщина", которую возглавляет Юлия , отреклась от нее.
Об этом она сказала на в Шевченковском райсуде города ,передает со ссылкой на .
"Когда партии перестанут отрекаться от своих. А партия "Батьківщина" в этом - мастер.
В этом зале находится еще один человек, которого так же партия "Батьківщина" предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий", - заявила Савченко.
Также она назвала парламент "Верховной зрадой".
Надежла Савченко была первой в списке партии "Батьківщина" на внеочередных выборах в Верховную Раду в ноябре 2014-го. В декабре 2016-го ее исключили из фракции. Перед этим она встретилась в Минске с вожаками ДНР и ЛНР Александром и Игорем Плотницким.