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|Убийцу сестры Ноздровськои выпустят на свободу по амнистии
|24.03.2018 07:04
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Убийца сестры Ирины Ноздровськои Дмитрий Россошанский может выйти на свободу по амнистии уже 27 марта. Его приговорили к 7 годам тюрьмы за смертельное под Киевом.
Об этом 23 марта заявила Анастасия Ноздровська, дочь убитой правозащитницы, передает со ссылкой на .
По словам Анастасии, прокуратура Киевской области не внесла отягчающие обстоятельства дела в обвинительный акт. В частности, о том, что Дмитрий Россошанский был в состоянии наркотического опьянения во время , в котором погибла Светлана Сапатинська.
Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия пожаловалась на угрозы в соцсетях. Ей постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутиш воду".