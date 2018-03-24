Подтопление дорог вероятно не только летом или осенью, когда идут дожди, но и весной и зимой. Быстрое таяние снега затапливает дороги и улицы. Образуются не только огромные лужи, а целые озера.

Автомобили погружаются по колеса, а то и по крышу под воду. Там они глохнут, теряют номера и покрышки на колеса.

Чрезвычайная ситуация возникла в Киево-Святошинском районе на промежутке автодороги между с Крюковщина и с Тарасовка. Таяние снега затопило 50 м дороги. Высота воды кое-где достигала 1,5 м,передает со ссылкой на .

Среди ул. Фанерной в Дарницком районе от таяния снега и дождя образовалась огромная лужа. Чтобы толкать транспортное средство, водители вынуждены открывать двери, набирая полный салон воды. На место регулярно приезжают эвакуаторы и забирают авто, которые вышли из строя. За два дня в беду попали более десятка машин.

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