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|Вы встретьтесь с бизнесом. Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров - Гройсман о трудовой миграции
|24.03.2018 07:36
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Премьер рассказал о том, какие приоритеты ставит для
себя правительство, чтобы украинцам не хотелось уезжать из страны
на заработки.
Как правительство собирается решать проблему трудовой миграции украинцев в прямом эфире информационной программы "Сегодня" с Еленой Кот на телеканале "Украина" рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Сегодня.
"Что людям нужно: нормальная работа, нормальное образование, нормальная медицина и безопасность. Мы, как правительство, выставляем для себя эти приоритеты, как повестку дня для работы. Изменить все за один день очень трудно. Я бы хотел добиться высокой зарплаты в Украине, доступности качественного образования, особенно для рабочих профессий. У нас парадоксальная ситуация люди с высшим образованием не могут найти для себя работу, в то время как квалифицированные рабочие кадры настолько востребованы [в стране]. Вы встретитесь с бизнесом бизнес скажет вам, что у них есть на сегодня недостаток квалифицированных кадров. Но сколько можно было держать людей на минимальной зарплате в 1400 грн? Это было просто нереально", заявил Владимир Гройсман.
также рассказал, какой должна быть минимальная зарплата в Украине, чтобы люди не хотели уезжать заграницу.
"Средняя зарплата в Украине, на мой взгляд, уже при этом курсе нацвалюты должна уже к концу этого года составлять 10 тысяч гривен. Я считаю, что это - настоящий показатель, который может создавать соответствующую конкурентность... Зарплата имеет ключевое значение. Мы не подняли минимальную зарплату и сразу объявили, что это прорыв. Нет, мы начали это делать: 1450 грн была минимальная зарплата, сейчас 3723 грн, а прошло приблизительно полтора года, и мы будем идти дальше. Мы будем создавать условия для того, чтобы экономика должным образом работала и человек получал достойную зарплату за свой труд", заявил Владимир Гройсман.
Комментируя утверждение о том, что рост зарплат в Украине сегодня оказывает влияние на инфляцию, Владимир Гройсман отметил:
"На самом деле, инфляционные процессы это комплексная проблема, и это не только проблема повышения зарплат. Я считаю, что на инфляцию минимально повлияло повышение минимальной зарплаты вдвое... Но, если мы посмотрим статистические данные, то реальная зарплата выросла на 19%, номинальная на 37%. Но и этого недостаточно".
рассказал, что довести минимальную зарплату в Украине до 10 тысяч гривен в этом году не выйдет по словам Владимира Гройсмана, "украинский бизнес, особенно малый и средний, должен иметь возможность выплачивать такие зарплаты".
"Я очень заинтересован в том, чтобы люди жили лучше, но я реалист, я не тот, кто может рассказать, что завтра будет лучше. Популистов люди видели в своей жизни уже очень много когда обещали все и всем, но никогда не делали. Посмотрите на дороги, которые всегда обещали делать и не делали а я обещал и мы делаем это. Посмотрите на зарплаты, на пенсии это не то, что я хотел бы, но я точно задаю направление, куда мы идем. И я уверен, что через несколько лет наша экономика будет более сильной, а украинцы будут чувствовать уверенность в завтрашнем дне", отметил Владимир Гройсман.
Ранее сообщалось, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане за границей. Как оказалось, украинцы уезжают из страны в поисках высоких доходов, но находят социальную незащищенность, беззаконие и даже побои и возвращаются на Родину.
Напомним, в украинском Минюсте призывают украинцев не верить объявлениям, где за работу курьером в России предлагают большую зарплату украинцы вынужденно становятся наркокурьерами в России.