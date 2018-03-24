Украина и подпишут соглашения о намерениях покупать французские вертолеты для нужд спасателей.

"Глава Франции Жан-Ив Ле Дриан поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов", - сообщил министр иностранных дел Павел Климкин,передает со ссылкой на .

По словам президента Петра Порошенко, вертолеты приобретут для нужд украинских спасателей.

"Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей. Таким образом, они быстро смогут добраться до раненых и оказать необходимую помощь", - отметил Порошенко.

Он добавил, что уже 2018 года первые четыре вертолета поступят ДСНС. Это будут медицинские, для эвакуации раненых, и спасательные вертолеты.

подписала с американской корпорацией General Electric соглашение о модернизации и совместном производство локомотивов. Общая стоимость - до $1 млрд. Соглашение предусматривает сотрудничество на 15 лет. За это время выработают около 225 новых и модернизируют 75 старых магистральных дизельных локомотивов. Одним из условий является производство локомотивов в Украине: на первом этапе - 10%, позже - 40%.

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