|Для украинцев в деле Савченко заложена серьезная опасность
|24.03.2018 09:40
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Для украинцев ситуация с нардепом Надеждой Савченко опасна ввиду отсутствия полного понимания того, что происходит.
Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, сообщает со ссылкой на "".
"В значительной степени украинское общество живет в парадигме Отечественной войны, где четко понятно, где наши, где их. А здесь создается интересная ситуация", – сказал он.
Магда объяснил, что как ни парадоксально, Савченко сыграла свою роль во время пребывания в заключении.
Она стала символом сопротивления и символом борьбы за нее.
Нечего каяться в том, что украинцы боролись за освобождение
Савченко. Другое дело, если анализировать несколько ретроспективно,
можно увидеть некоторые течения,
В частности политолог обратил внимание на "Закон Савченко", который появился неожиданно и был очень контраверсионным и действительно направленным на расшатывание общества изнутри.
"Это пример того, что гибридная война идет за наши мозги, не за территории, несмотря на все диалоги, которые сегодня были обнародованы", – отметил Магда.