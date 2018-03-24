Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности относительно полного прекращения огня: с начала суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в , передает .

"В частности, на донецком направлении из 120-мм минометов НВФ обстреляли населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации, разрушены два дачных дома и сарай", - сообщили в штабе.

Также отмечено, что на луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Сейчас ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта. Позже сообщалось, что боевики обстреляли силы АТО уже через час после его начала.

Отметим, что последние два дня боевики не нарушали "режим тишины".

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