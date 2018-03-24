Тот факт, что внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко была арестована спустя ровно 666 дней после ее освобождения из российской тюрьмы, имеет большой символический смысл.

"Это не совпадение", - заверил "" волшебник ведической традиции Игорь Мехеда, передает .

Он напомнил о дохристианском значении чисел "666" и "777" - первое означало разрушительную, а второе – созидательную силу Солнца.

Таким образом, в случае с Савченко число "666" указывает на следующее: "Через Савченко и ее покровителей действовали силы разрушения", - пояснил он.

В то же время "надежды этих покровителей и сил, которые стоят за ними, тщетны. Стоящие за этими событиями дирижеры не попали в ритм с энергиями космоса и с истинной волей народных масс, поскольку преследовали исключительно собственные узкоэгоистические интересы", - убежден Мехеда.

"Потому самой природой их планы рушатся и будут разрушены", - пообещал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира