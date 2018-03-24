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|Лавров таки уходит: названы претенденты на пост главы МИД РФ
|24.03.2018 10:59
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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей таки не войдет в состав нового правительства России, которое вскоре будет сформировано российским лидером Владимиром Путиным.
Подтверждение этому, как информирует , имеют источники RTVI,
передает .