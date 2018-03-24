Лавров таки уходит: названы претенденты на пост главы МИД РФ По теме: Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей таки не войдет в состав нового правительства России, которое вскоре будет сформировано российским лидером Владимиром Путиным. Подтверждение этому, как информирует , имеют источники RTVI, передает .

В частности, источники информируют, что на сегодняшний день стало известно о некоторых личностях, которые могу возглавить вместо Сергея Лаврова внешнеполитическое ведомство Российской Федерации. В частности, прежде только, говорится об одном из действующих заместителей министра, неком Грушко, или же человеке, который вне ведомства, но из администрации президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее об изменениях в правительстве России, которые намерен сделать президент Путин, рассказал российский пропагандист Дмитрий Киселев. Однако при этом прокремлевский ведущий утверждал, что Сергей обязательно останется в должности главы Министерства иностранных дел Российской Федерации.











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