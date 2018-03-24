Действующие и бывшие футболисты донецкого "Шахтера" вместе с партнерами по сборной произвели настоящий восторг в столице государства-оккупанта, сообщает ""

Первый в этом году товарищеский поединок сборной России, хозяйки ЧМ-2018, обернулся полным фиаско. Подопечные Станислава Черчесова с треском проиграли пятикратным чемпионам мира - сборной Бразилии со счетом 0:3

"Великая" страна, граждане которой с такой гордостью растянули баннер сегодня на стадионе, оказалась совершенно беспомощной.

Примечательно, что в составе бразильской команды было целых 6 игроков, которые в разные времена выступали за украинский клуб - донецкий "". При этом Исмаили, Тайсон и Фред до сих пор играют в составе "горняков", в Виллиан, Фернандиньо и Коста сейчас в других командах, однако в "Шахтере" играли по несколько сезонов.

С первых минут матча бразильцы взяли мяч под свой контроль и доминировали на поле. Правда, в первом тайме россиянам везло - опасные удары Дугласа Косты и его партнеров по команде лишь щекотали нервы российским футболистам и болельщикам.

Зато на старте второго тайма российская команда просто "посыпалась". На 55-й минуте экс-"горняк" Виллиан навесил с правого фланга, Силва пробил - Акинфеев среагировал, но Миранда успел на добивание и открыл счет - 0:1.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира