Погода, Новости, загрузка...
Охранника Порошенко "спрятали" за спины детей (видео)
24.03.2018 11:31
Охранника Порошенко "спрятали" за спины детей (видео) По теме:

Как стало известно, открытие президентом Украины Петром Порошенко детского садика в Ровенской области, чуть не закончилось  трагедией, передает  со ссылкой на .

Соответствующее видео опубликованно на странице главы государства в Facebook.

Так, пока Порошенко зачитывал речь на некотором расстоянии от здания, человек, по всей видимости, его охранник, стоял возле стены. Вдруг у него под ногами разбился кусок льда, сосулька, которая упала с крыши. Это можно увидеть на третьей минуте видео.

Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада детсада и слушали президента.

В этот момент Порошенко сказал: «Вы когда-нибудь видели такого красавца?».

По информации пресс-службы Порошенко, это было торжественное открытие дошкольного подразделения Обаровского лицея.

Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада сада и слушали президента.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить