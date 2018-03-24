Актриса приобрела дом в Лос-Анджелесе после съемок в фильме «Основной инстинкт». Тогда он стал для нее местом для уединения от назойливых фанатов, пишет со ссылкой на .

«Были сумасшедшие фанаты, которые пытались попасть в мой дом. Полиция была там постоянно, пока им не надоело. Они сказали мне упаковать чемодан, потому что хотели забрать в отель. Поэтому мне пришлось найти новый дом, который имел бы соответствующие ворота», — рассказала звезда.

Сейчас 60-летняя актриса живет в доме, который вмещает в себе комфорт, стиль и гламур, вместе со своими тремя сыновьями.

Интерьер дома разрабатывал дизайнер и друг Дуглас Тюрсдейл, который недавно помог Стоун освежить жилище.

«Шэрон - художник с большой буквы. Работая, фотографируя или украшая, она всегда приносит невероятную энергию. Она была везде — дворцы, яхты, Белый дом. Она является губкой визуальной информации, и она использовала все это, когда мы разрабатывали дизайн», — отметил Тюрсдейл.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира