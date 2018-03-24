В сети появился пост фанатичного православного активиста из Германа Стерлигова с циничной реакцией на смерть всемирно известного ученого, физика-теоретика Стивена Хокинга

Так, россиянин радуется кончине ученого и называет его “проклятым колдуном”. Скриншот жестокого поста опубликовал журналист передает

“Люблю скрепы”, — отметил он под скандальным текстом.

Отметим, Стерлигов, помимо только, назвал великого исследователя Вселенной “уродом, обреченным на смерть еще при рождении”, “сатанистом” и пожелал “вечно мучиться на дне преисподней”.

Пользователей сети возмутило дерзкое обращение фанатика, и они отреагировали на него множеством критичных комментариев.

“Обратите внимание, общается с паствой, используя бесовский интернет и адские компьютеры!”, “Боже, какой дурной треш. Нет слов”, “Русским дерьмецом повеяло”, “По-моему, слово “мракобесие” невозможно дословно перевести с русского языка. Это сугубо их. Родное”, “Как это он пишет на чертовой машине — компьютере, который придумали колдуны- ученые? Идиот”, “Еще и с айфона, который придумали геи”, — пишут люди.

Напомним, Стивен Хокинг, английский физик-теоретик и популяризатор науки, умер в возрасте 76 лет 14 марта.

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