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|За что Савченко обматерила прокурора в суде
|24.03.2018 13:02
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Надежда Савченко во время заседания Шевченковского райсуда обматерила прокурора Александра Банника, который попытался провести аналогию между делом Савченко и историей задержанных на Донбассе российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
Политик нецензурно высказалась в зале во время суда, передает со ссылкой на .
Прокурор Александр Банник выставил российских ГРУшников, задержанных на Донбассе, в положительном свете по сравнению с Надеждой Савченко.
Ее и сторонников возмутило такое сравнение, следовательно началась словесная перепалка в которой Надежда Савченко не сдержала эмоций, резко обругав прокурора.
"Прокурор, конечно, загнался ... Долб**б, бл**ь ", – сказала Надежда Савченко.
"Не сравнивай с кацапами, с*ка, дебил", – сказал один из сторонников Савченко.