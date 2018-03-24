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|Tumblr удалил 84 российских аккаунтов за вмешательство в выборы США
|24.03.2018 13:10
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Американский сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунтов из-за их причастности к вмешательству в президентские выборы в 2016 году.
Аккаунты использовались как часть дезинформационной кампании, об этом сообщают в официальном блоге компании, передает со ссылкой на .
"Прошлой осенью мы обнаружили 84 аккаунты Tumblr, связанные с российским правительством через Агентство интернет-исследований или IRA. Эти аккаунты использовались как часть дезинформационной кампании, которая проводилась до выборов в 2016 году в ", - говорится в сообщении.
Компания сообщила в полицию. Аккаунты заблокированы, а оригиналы записей - удалены. Предоставленная правоохранительным органам информация помогла идентифицировать 13 российских граждан.
"В IRA работают более 1000 человек, которые принимают участие в электронных дезинформационных и пропагандистских кампаниях по всему миру, используя фальшивые аккаунты в социальных сетях. Их цель состоит в том, чтобы сеять раздор и недовольство в странах, на которые они нацелены", - отмечают в Tumblr.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки и достигли соглашения о выделении не менее $ 40 млн на борьбу с иностранной пропагандой, поддерживаемой отдельными государствами. Во время официального объявления о начале программы прямо не называлась Россия, однако бесспорно, что американский план в первую очередь будет сосредоточен на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.