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|Климкин задекларировал свыше 732 тысяч гривен зарплаты за 2017 год
|24.03.2018 14:35
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Павел Климкин задекларировал 732 805 гривен заработной платы и 14,6 тысяч гривен процентов по банковским вкладам. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций, передает со ссылкой на .
Глава украинского также внес в декларацию 47 тысяч евро и 33 тысячи долларов наличности и 448 186 гривен на счете в "Ощадбанке".
Супруга министра задекларировала 45 тысяч евро и 55 тысяч долларов наличности, а также легковой автомобиль S40.
Кроме того, Климкин владеет двумя земельными участками в селе Козын Обуховского района Киевской области площадью 640 кв.м и 560 кв.м и легковым автомобилем . При этом его жена владеет квартирой в площадью 68,2 кв.м и 1/3 квартиры в столице общей площадью 90,4 кв.м.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак задекларировал более 951 тыс. гривен дохода за 2017 год.