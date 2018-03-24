Согласно постановлению Кабинета министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет подряд осуществляется в последнее воскресенье марта. То есть в этом году часы переведут в ночь на 25 марта, сообщает со ссылкой на .

Несмотря на то, что процесс перехода на летнее время очень прост и повторяется из года в год, у многих все же возникает вопрос: "А куда же стрелки переводить?!". Разъясняем - стрелку часов нужно будет перевести 25 марта в 3:00 на час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно показывать 4:00.

Графики работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов по традиции будут адаптированы заранее.

Почему переводят часы

Идею перехода на летнее время многие приписывают американскому президенту Бенджамину Франклину. Якобы он в 1784 году, будучи американским посланником во Франции, анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет. Для этого, по его мнению, нужно было перевести часы.

Однако идею будущего американского президента начали массово поддерживать и внедрять лишь с 1916 года. Первой на летнее время перешла Германия, за ней последовала Великобритания и все-все. А вот мотивация так и не изменилась и осталась прежней до сих пор - это позволяет экономить энергию.

Кто еще переходит на летнее время

Сегодня на летнее время переходят десятки стран мира, в том числе все европейские страны. Так, в северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в , Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций, например, Саскачеван в Канаде), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, России и Белоруссии, а также на Кубе, в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Чили, Бразилии (в ряде штатов), Парагвае.

Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие союзные республики СССР.

Стоит отметить, что Украина также хотела прекратить практику перевода стрелок часов. Это должно было произойти в 2012 году. Однако парламентарии не смогли согласовать, в каком же часовом поясе лучше остаться Украине: одни говорили, что время должно остаться летним, другие - что зимним, следовательно не нашли лучшего решения, кроме как оставить все как есть.

Примечательно, что в феврале прошлого года европейский парламент также призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время, но там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Почему страны отказываются от перевода часов

Причины для отказа от перехода на летнее время у каждого государства разные. Основные из них четыре.

Первое. Перевод часов на летнее время целесообразен не во всех широтах. Так, в тропических и экваториальных (менее 30°) широтах времена года выражены незначительно, и продолжительность светового дня на протяжении только года практически не меняется.

Второе. С введением новых технологий экономия электроэнергии при переходе с одного времени на другое стала менее значительной.

Третье. Перевод часов негативно сказывается на работе транспорта (в это время повышается аварийность на дорогах), а также приводит к сбоям во многих системах.

Четвертое. Медики утверждают, что перевод часов может негативно повлиять на организм человека и спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем. В частности, это приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов. К тому же, из-за недосыпания в первый день перехода на летнее время возрастает количество производственных травм.

Есть ли альтернативы

Как ни странно, но у перевода стрелок часов есть альтернатива - сдвиг начала работы на некоторых предприятиях на летний период. То есть летом рабочий день начинается раньше, чем зимой, и, в зависимости от сложности работы, не только на один час. К примеру, в Японии в некоторых ответственных случаях работа должна начинаться только через два часа после восхода солнца, например, при сдаче экзаменов.

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