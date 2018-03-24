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|Адвокат: Суд отпустил Савченко и арестовал ее одним решением
|24.03.2018 15:23
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Адвокат Надежды Савченко отметил, что судья Шевченковского райсуда в одном постановлении признал незаконность ее задержания и обоснованность подозрения.
Об этом заявил адвокат Виктор Чевгуз, передает со ссылкой на .
"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно ... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями", - сказал адвокат Савченко.
Отметим, что эта своеобразная формулировка решения суда ввела в заблуждение многие СМИ - в лентах ряда изданий появилась новость с заголовком о том, что суд отказался арестовывать Савченко.
Сегодня Шевченковский райсуд арестовал Савченко на два месяца. Такое решение озвучил председательствующий судья Евгений Сидоров.
22 марта 2018 года разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, поймать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательство на жизнь государственного деятеля, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта.