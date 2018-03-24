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|Крупный российский банк уходит из Украины
|24.03.2018 16:10
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Дочерний банк российского ВТБ – БМ банк – прекращает банковскую деятельность с сохранением юридического лица в Украине.
Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров БМ банка, говорится на сайте финансового учреждения, передает со ссылкой на .
В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с деятельностью, и обязательства перед клиентами.
В сентябре будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
Планы о дальнейшей работе БМ банка как юридического лица пока не разглашаются.