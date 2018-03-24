Целую роту боевиков «Л/ДНР» отправили на карантин из-за кори, но «официально» диагноз боевикам не подтверждают, передает со ссылкой на .

Еще в конце прошлого года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировали вспышку этого опасного заболевания.

И хотя медики часто подтверждали диагноз «корь» у местных жителей «Л/ДНР», никаких мер принято не было. В псевдореспубликах действительно нет вакцин, да и они недоступны для простых людей из-за высоких цен.

Но так как болезнь не избирательна, помимо мирных жителей корью заразились и многие из террористов, написал блогер Алексей Чибисов.

Так, на карантин отправили целую роту после того, как корь диагностировали у одного из боевиков с передовой.

Теперь же больных около десяти человек, а вся рота на карантине. Но «официально» диагноз им не ставят, делая вид, что ничего не произошло.

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