Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого на Донбассе задержали с арсеналом различного оружия, выбирал для обмена с террористами тех украинцев, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Об этом в интервью "" рассказал воин батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш с позывным "Семерка", который пробыл в плену на Донбассе почти год, передает .

"Сепары иногда давали телефон – позвонить родным. Те просили держаться, говорили, что есть такой генерал-полковник от Рубан, меняет пленных. Моя мама нашла контакты "Офицерского корпуса", обратилась к Рубану с просьбой помочь. Но тот категорически отказался. "Ваш сын – убийца, у него руки по локоть в крови. По закону ему положено пожизненное или в лучшем случае 20 лет". "По какому закону?" – пролепетала мама. "По закону "ДНР", – рассказал Кулиш.

По его словам, обмены пленными действительно понемногу проходили, но для этого Рубан выбирал санитаров, водителей, поваров.

"Тех, кто не принимал непосредственного участия в боях. Один раз привез на обмен группу боевиков, взятых в плен в Иловайске. Среди них был и пресловутый Юрко Юрченко — как выяснилось, "правая рука" Стрелкова. За него одного можно было выменять батальон! Но этого не случилось. Более того, бойцы "Донбасса" взяли в плен еще 17 боевиков, которых передали Рубану умышленно для обмена на нас", - сказал воин АТО.

"Мы ожидали, что как минимум такое же количество наших добровольцев поедет домой. Но и этого не произошло: пленных боевиков он поменял на бойцов , к которым сепары относились гораздо снисходительнее, чем к добровольцам. Боевики, ухмыляясь, пояснили нам: "Хлопцы, он вас просто пропил", – рассказал он.

Кулиш отметил, что сначала бойцы не могли понять, что имеют ввиду террористы, пока не стали известны детали одного интересного обмена.

Он добавил, что Рубан всячески пытался внушить пленным бойцам и их родным, что они не заслуживают освобождения.

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