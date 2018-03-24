24 марта с 20.30 по 21.30 будет проходить Час Земли. Это кампания, инициированная Всемирным фондом природы WWF, главным условием которой является отключение света и електроприкладив на 1:00. Цель - привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам.

В Украине к ней присоединились 33 города, сообщается на официальном сайте Всемирного фонда природы WWF в Украине, передает со ссылкой на .

"Спасибо всем за поддержку Часа Земли! Узнайте, какие события произойдут в Украине в рамках Часа Земли 2018 в вашем городе!", - сказано в сообщении. Среди украинских городов, которые будут принимать участие в акции - , Харьков, Одесса, Бердянск, Броды.

Организаторы также поощряют участников акции отправлять фото и видео события для национального отчета кампании или международных роликов о Час Земли.

"Будем очень благодарны также за фото или видео фиксацию отключение знаковых сооружений в вашем городе", - говорится в сообщении.

В столице на час выключат подсветку Золотых Ворот и монумента Родина-Мать.

Час Земли начали в Сиднее, Австралия в 2007 году. Тогда 2,2 млн домов и организаций выключили свет на один час. Уже в 2008 году это событие стало массовой экологической инициативой. К ней присоединились более 100 млн человек в 35 странах мира.

Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Час Земли проводили в 16 городах и городках.

Согласно данным Отчета WWF о Живой Планету, сейчас человечество потребляет в 1,6 раза больше ресурсов, чем может обеспечить Земля. Человечество выбрасывает больше углекислого газа в атмосферу, чем океаны и леса могут поглотить, истощает рыбные запасы и вырубает деревья быстрее, чем они смогут возродиться и вырасти, производит больше мусора, чем планета может "переварить".

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