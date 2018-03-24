В Мариуполе на выставке диких животных произошла драка с применением оружия. Один из посетителей сунул пальцы в клетку с лемурами. Один из лемуров укусил мужчину за палец.

"Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее только, он был пьян. У нас по залу развешаны информационные стенды: "Пальцы в клетку не засовывать", но посетитель проигнорировал меры безопасности", - рассказали организаторы мероприятия об инциденте, произошедшего 22 марта, передает со ссылкой на .

Вызвали "скорую", которая предоставила мужчине помощь. Но на этом конфликт не был исчерпан. Организаторы вызвали охрану, что еще более разозлило компанию мужчин. Как следствие, произошла драка со стрельбой.

Полиция заявила, что во время схватки использовалась пневматическое оружие.

"Одному из охранников разбили голову, у другого стреляли из пневматического оружия", - рассказали в пресс-службе ГУ ЧП в Донецкой области.

Предварительно действия мужчины квалифицированы по статье о хулиганстве УКК.

Вечером 22 марта и будет утром 23 марта в Одессе обнаружили тела двух убитых мужчин. Тело первого мужчины нашли в семафорная переулке возле кинотеатра "Синема-Сити". Мужчине около 50 лет. Предварительная причина смерти - ножевое ранение в сердце.

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