На Харьковщине зафиксировали появление беспилотного летального аппарата. Он неуправляемо кружил над одной из воинских частей.

Беспилотник обнаружил внутренний патруль военной части, передает со ссылкой на .

"Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе Воздушных сил .

Также военные обратились к украинцам с предупреждением об использовании дронов.

"Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида дронов - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - сказали в пресс-службе Воздушных сил.

В апреле в Украине стартует пилотный проект - подготовка операторов по управлению и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обучение первых 100 специалистов будет реализовываться в на базе Службы занятости Киево-Святошинского района. В случае успешности реализации проекта он будет распространен на несколько других регионов Украины. Обучение будут проводить бесплатно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира