Неполитические Сводки
|Новорожденного ребенка бросили в подъезде
|24.03.2018 21:00
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В подъезде одного из домов в городе Новый Раздел, на Львовщине, нашли новорожденного ребенка, передает со ссылкой на .
"Сегодня, 24 марта, около 06:00 в полицию поступила информация о том, что в городе Новый Раздел в подъезде одного из домов на проспекте обнаружено новорожденного ребенка", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Девочку госпитализировали в больницу, ее состояние стабильное.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, которая бросила младенца. Решается вопрос об открытии уголовного производства".
В селе Дротинцы Виноградовского района Закарпатья 2-летний мальчик умер от голода. Такие результаты экспертизы.
Его тело нашли в доме соседи. О трагедии сообщили отца ребенка и полицию. Предварительно думали, ребенок умер от переохлаждения в доме.