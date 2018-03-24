В подъезде одного из домов в городе Новый Раздел, на Львовщине, нашли новорожденного ребенка, передает со ссылкой на .

"Сегодня, 24 марта, около 06:00 в полицию поступила информация о том, что в городе Новый Раздел в подъезде одного из домов на проспекте обнаружено новорожденного ребенка", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Девочку госпитализировали в больницу, ее состояние стабильное.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, которая бросила младенца. Решается вопрос об открытии уголовного производства".

В селе Дротинцы Виноградовского района Закарпатья 2-летний мальчик умер от голода. Такие результаты экспертизы.

Его тело нашли в доме соседи. О трагедии сообщили отца ребенка и полицию. Предварительно думали, ребенок умер от переохлаждения в доме.

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