Мать гражданина Польши, который сжег герб Украины в Тернополе, установила новый герб за собственные средства.

Она сообщила, что ее сын жалеет о своем поступке. Мать приехала, потому что парня депортировали и он сам не может это сделать,передает со ссылкой на .

"Пришли друзья парня и принесли средства, чтобы компенсировать убытки. Они сказали, что забрали герб в качестве сувенира, но это на самом деле было не так. Уже на следующий день мы узнали, что они его не забрали, а поляк - сжег. Это очень неприятный случай как для нас, так и для молодого человека. Сегодня позвонила его мама, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал ее сын. Он сказал, что изготовит трезубец и повесит его обратно. Поскольку парня депортировали и он не успел этого сделать, мы думали, что вопрос закрыт, и изготавливали сами. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлены таким поступком", - цитирует издание владельца заведения Олега Макогона.

Женщина добавила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет большое значение, а между украинским и польским народом должна быть дружба.

В Тернополе 19-летний поляк бросил в камин герб Украины, который висел на стене. За это задержали студента одного из высших учебных заведений города.

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