История с нардепом Надеждой Савченко и руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном о перевороте - это часть одного сценария из учебника школы КГБ.

Об этом размышляет писательница Оксана Забужко в Facebook, передает со ссылкой на .

"Для тех, кто еще не прочитал "І знов я влізаю в танк..." (книга Оксаны Забужко. - Gazeta.ua) и все еще верит, будто Россия нас напала только в 2014 году, а кровавый переворот от рубаных-надь - это отдельный сюжет, а не часть одного и того же сценария из учебника школы КГБ 1970-х гг. (Афганистан-1979, Армения-1999 - вышло, Украина-2014, Черногория-2017 - не получилось, но они будут пробовать снова - "все хня, давай по новой"!) - по ссылкам (уже не раз здесь постила) ва "маст-вотч": хрестоматийное интервью Юрия Безменова (специалист советской пропаганды, прежний офицер КГБ. - Gazeta.ua) 1984 (с укр. субтитрами) и, особенно, его лос -анжелеская лекция 1983 - англ. языке", - пишет она.

Писательница вспоминает о Рубана и контролируемое им издательство "Киевская Русь"

"Рубан-то, оказывается, прежде чем оружием - в нулевые годы (на подготовительной - "деморализующей", по Безменову, - фазе войны) прессой и полиграфией занимался! На каждом, значит, этапе войны - на передовой: "проверенный товарищ" (с).

А журнал "Київська Русь" я прекрасно помню - он позиционировался как "журнал Дмитрия Стуса", и я туда, на Дмитрия-Стуса просьбу, даже какие-то свои тексты передавала, то ли отрывки из "Музея..." даже, чтобы "поддержать новый украинский толстый журнал". (Последний раз на эту технологию я повелась еще и в 2014-м - когда так же была "поддержала" только начатое "Новое Время", из которого почти молниеносно полезла "Другая Россия"). Вот бы интересно сегодня проанализировать всю ту подшивку "Киевской Руси" за 2006-2013 гг. (И тоже логично, сходится пазл, что в 2013-м журнал закрыли - "деморализация" и "дестабилизация" уже были пройденным этапом, готовилась "горячая фаза "войны - по Безменову, "кризис", и Рубана перебросили на другой фронт...).

Это должен быть очень полезный, не только для , но и для историков, теоретиков информвойны, специалистов массовых коммуникаций и т.д. образец "технологий деморализации": 60/40, немного Забужко, немного Бориса Олийныка, немного укрытой агентуры, немного зеленой молодежи - в каких пропорциях это все смешивается, с какой скоростью красивая "литературная трибуна" незаметно для публики становится токсико-пропагандистской, - никто такой аналитикой еще у нас не занимался, хотя этот же путь проходили в свое время и телеканалы, и радиостанции, но там попробуй схвати за хвост, - а тут такой золотой материал готовченком лежит по библиотекам, эй, исследователи, где вы, родина ждет!" , - пишет Забужко.

22 марта поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента.

Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

На брифинге 20 марта она заявила, что власть президента пытается ее ликвидировать.

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