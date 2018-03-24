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|Стало известно, сколько должников за алименты не смогли выехать за границу
|24.03.2018 23:11
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Более 100 тыс. людей лишили права выезжать за границу из-за несвоевременную оплату алиментов.
Министр юстиции Украины Павел в эфире "5 канала", передает со ссылкой на .
"Сейчас почти 100 тыс. должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на управление транспортными средствами - около 90 тысяч, запрет на пользование оружием и на охоту - более 80 тысяч. Также мы ввели общественно полезные работы", - рассказал он.
Правоохранители составили 1 тыс. протоколов о привлечении должников к принудительному общественно-полезному труду, такого как уборка улиц.
Деньги от работы будут идти на погашение долга перед ребенком.
Павел , министр юстиции Украины заявил, что лицо, имеющее задолженность по выплате алиментов более 6 месяцев, лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу.