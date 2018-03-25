Надежда Савченко намерена подать апелляцию относительно меры пресечения на время следствия. Вчера суд назначил ей содержание под стражей без права внесения залога.

Соответствующее заявление сделал адвокат подозреваемой Виктор Чевгуз, пишет портал "123", передает со ссылкой на .

Правозащитник Савченко подчеркнул, что решение суда не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности.

"Судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно. Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями", - сказал Чевгуз.

По его мнению, с Надеждой Савченко так ведут себя из-за ее позиции.

23 марта Шевченковский райсуд арестовал Надежду Савченко на 59 суток. Ее подозревают в подготовке теракта. Могут присудить от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В ответ на такие шаги Савченко объявила голодовку.

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