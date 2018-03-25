Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили в Великобритании, писал президенту Владимиру Путину. Офицер просил дать ему возможность вернуться в Россию.

Об этом рассказал школьный друг полковника Владимир Тимошков, передает со ссылкой на .

"В 2012 году он позвонил мне, мы говорили около получаса. Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и позволили приехать в Россию, поскольку там его мать, брат и родственники", - рассказывает Тимошков.

Он отметил, что Скрипаль, жалел что был двойным агентом, но предателем себя не считал, поскольку присягу составлял на верность СССР, а не России.

В Кремле не подтвердили факт получения письма от Скрипаля.

В 20 стран ЕС и могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В этом могут принять участие , Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания

Сводка.нет - Новости Украины и Мира