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|Просто через забор тренируется: мужчина отстреливает соседских собак
|25.03.2018 04:44
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Жители поселка Кулебовка Днепропетровской области обвиняют своего соседа в том, что стреляет по домашним животным из пневматического ружья.
Он ранил уже с десяток кошек и собак, а некоторых убил, передает со ссылкой на .
Местная жительница Марина нашла своего пса, когда тот истекал кровью и повела к ветеринару, он подтвердил, что рана от пули.
"Это из пневматики стрелял наш сосед. Это уже не один раз", - говорит женщина.
У Лилии Топольник тот самый мужчина также подстрелил собаку, а когда она пришла разобраться в ситуации, сосед спустил на нее своего пса. В селе говорят, что животные мужчину не трогали, он просто через забор тренируется стрелять.
Сам нарушитель среднего возраста, имеет жену и двух маленьких детей. Своей вины не признает.
Односельчане вызвали полицию, однако те не смогли поговорить с злоумышленником.
"Он закрылся в своем дворе и спустил собаку. Следователь и следственно-оперативная группа не смогли зайти в здание", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Правоохранители собираются открывать дело по статье о жестоком обращении с животными. Если вину мужчины докажут, ему грозит штраф 850 грн или арест на полгода.
3000 животных именно столько котов и собак находятся сегодня на попечении приюта "Сириус" одного из крупнейших в Европе. Приток питомцев не прекращается: животных постоянно привозят или подбрасывают под двери. Но, к счастью, и усыновлять в последний год стали чаще.