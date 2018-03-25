Большую партию "солнечного" камня задержали пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе, передает со ссылкой на .

"Помешать незаконному перемещению через украинско-польскую границу значительного количества янтаря удалось в пункте пропуска "Смильница" на Львовщине. Погранично-таможенная группа обнаружила спрятанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Управлял микроавтобусом "Мерседес" житель Львовской области.

В настоящее время в автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого из них примерно 6−7 килограммов.

В начале марта в Ровно "накрыли" склад старателей с янтарем на 1 млн грн.

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