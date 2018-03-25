Наставник сборной Украины поделился впечатлениями после матча против Саудовской Аравии, который завершился со счетом 1:1, передает со ссылкой на .

Главный тренер сборной Украины убежден, что его команда заслуживала победу в матче против Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт .

"Что касается игры, у нас было довольно шансов, чтобы выиграть этот матч. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не очень доволен действиями пидопичних.Пропустилы со стандарта том, что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал выговор именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не терять своих игроков. Будем разбираться. Но, повторюсь, и в первом тайме, и во втором у нас было довольно моментов, чтобы решить судьбу поединка в свою пользу. Но если бы мы даже победили, я бы все равно остался недоволен контролем г и в нашем исполнении. ", - сказал Шевченко

Следующий товарищеский матч, национальная команда проведет против Японии во вторник.

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