"Я не доволен действиями подопечных" - Шевченко По теме:
Наставник сборной Украины поделился впечатлениями после
матча против Саудовской Аравии, который завершился со счетом 1:1,
передает со ссылкой на .
Главный тренер сборной Украины убежден, что его команда
заслуживала победу в матче против Саудовской Аравии, сообщает
официальный сайт .
"Что касается игры, у нас было довольно шансов, чтобы выиграть этот
матч. Но в том, что касается контроля игры, контроля мяча, я не
очень доволен действиями пидопичних.Пропустилы со стандарта том,
что не очень хорошо контролировали игру. Хотя я делал выговор
именно на том, что мы должны были действовать очень аккуратно, не
терять своих игроков. Будем разбираться. Но, повторюсь, и в первом
тайме, и во втором у нас было довольно моментов, чтобы решить
судьбу поединка в свою пользу. Но если бы мы даже победили, я бы
все равно остался недоволен контролем г и в нашем исполнении. ", -
сказал Шевченко
Следующий товарищеский матч, национальная команда проведет
против Японии во вторник.
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