Шевченковский райсуд на 2 месяца продлил содержание под стражей полковника Ивана Безъязыкова.

Его обвиняют в госизмене, передает со ссылкой на .

На заседании защита просила нарушителю назначить домашний арест с ношением электронного браслета, ведь у подозреваемого - трое детей. Прокурор заявил, что Безъязыков может убежать или давить на свидетелей.

Иван Безъязыков - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки восьмого армейского корпуса , расформированного в марте 2015 года.

С начала проведения АТО 1 апреля 2014 военные прокуроры Центрального региона направили в суд 56 обвинительных актов по обвинению в государственной измене. 4,2 тыс военнослужащих находятся в розыске по обвинению в дезертирстве.

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