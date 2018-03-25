Во Львове впервые в Украине в советское время состоялся политический страйк. Организовывали акцию члены Украинского Хельсинского союза. Это произошло 24 марта 1989 года, передает со ссылкой на .

Первые политические акции, альтернативные коммунистической партии, начали активно появляться в Украине во второй половине 80-й гг. Коммунистическая идеология теряла власть и поддержку между граждан Советского Союза, а затем, усилилась и политическая активность людей. В Украине эти процессы происходили с сильной национальной окрашенностью.

Весной 1989 Украинский Хельсинский союз, образовавшаяся годом ранее на базе правозащитной организации Украинская Хельсинская группа организовала в галицкой столице первая забастовка с политическими требованиями. Его участники впервые вслух заявили о необходимости развития самостоятельного украинского государства, пусть даже на конфедеративных началах.

Одним из организаторов акции был Олег Витович - легендарная фигура Львовщины. А уже на демонстрацию, посвященную 1 мая, львовяне впервые вышли на улицы с желто-голубыми флагами. Настроения протестов ходили украинским просторам настолько быстро, что уже через несколько месяцев забастовки охватили Донбасс и всю Украину. Распад СССР был неизбежен.

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